"Как Барби и Кен": Алина Гросу очаровала фанов романтической фотосессией с мужем

А опубликованные было свадебные снимки певица почему-то вскоре удалила. Однако наконец пришло время показать миру своего избранника - на своей странице в Instagram она выложила фото с романтической фотосессии с новоиспеченным мужем.

Алина была одета в яркое цветастое платье, а Александр - в черную рубашку и куртку. Влюбленные трогательно позировали в обнимку, смотря при этом прямо в объектив.

На других кадрах парень нежно целует любимую в лоб или же они с нежностью смотрят друг на друга.

"Ну наконец-то!!!))) Можно теперь выставить", - поделилась счастливая жена Гросу.

Поклонники поспешили оставить растроганные комментарии, отмечая, что они очень красивая и даже несколько "кукольная" пара и желая им счастья.

Такая кукольная пара! Как Кен и Барби

Вже уявляю які у вас красиві діти будуть

Какие красивые

Ой, какие вы хорооошие) и глаза у вас какие - яркие, чистые, счастливые

Навіть схожі - прекрасна пара

Очень красивая пара! Счастья Вам!!!!

Алиночка, счастья,любви,

Барби и Кен!)

Алина поздравляю счастья, любви и здоровья

Ну очень красивая пара!!!! Будьте всегда счастливы вдвоем!!!

Вы прекрасны

Какие же Вы красивые), счастья Вам,а главное всегда ценить всё то что имеете!

Алінка ти така щаслива вам пасує, хай завжди буде так у тебе

Такая красивая и гармоничная пара

Похожи Очень)

Очень красивая пара)))) удачи в семейной жизни

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