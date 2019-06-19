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Анна Седокова засветила аппетитные ягодицы на пикантном фото в бикини

19.06.2019 / 18:48
Экс-участница "ВИА Гры" Анна Седокова уже не раз подвергалась критике в сети за слишком откровенные снимки.

Анна Седокова засветила аппетитные ягодицы на пикантном фото в бикини

Однако певица не обращает внимания на комментарии недовольных пользователей сети  и продолжает демонстрировать свои роскошные формы во всей красе. Так, ранее артистка вызвала настоящий фурор в сети, выложив фото, на котором позирует полностью обнаженной, прикрывшись лишь гитарой. По сравнению с этим ее новый снимок поскромнее - на нем она позирует в купальнике.

Певица в черном бикини лежит на шезлонге в чувственной позе, хвастаясь своими аппетитными ягодицами.

Анна Седокова засветила аппетитные ягодицы на пикантном фото в бикини

"Наверное, счастья бывает отмерено только определенное количество и когда ты его перебираешь, когда у тебя его слишком много, тебе с небес говорят - Тише, тише. В моих наушниках играет три новых невероятных песни, на которые я хочу снять видео в ближайшее время. Это такие Песни, которые я сама заслушиваю. Это те песни, без которых не могу и я. И, поверьте, я люблю исключительно лучших. Я хочу скорее тебе их показать, но не могу. И только что @alanbadoev прислал готовый клип на #яжемать и это пи**ец. Правда. Извините, что ругаюсь, но это даже для меня резко, дерзко и по новому. Скоро... А пока, я лежу на пляже и думаю о том, как же Круто, что у меня есть моя музыка", - написала Седокова.

Снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков - многие восхищаются фигурой и смелостью Анны, другие же считают, что фото вульгарное и не стоит маме троих детей публиковать подобные кадры.

  • Ослепительно выглядит!!! Верно!!!! Но фотки с голой *опой уже поднадоели!
  • Аня, правильно ))) больше фоткай задницу с разных поз! Будет что внукам показать в старости .
  • Возлежайшая,манящая и красивейшая - женщина
  • Кайфовая! Красивая! Сильная! Талантливая! Душевная и просто замечательная женщина!
  • Роскошная, искренняя, настоящая. Так лежать, ой, так держать
  • Любите вы вульгарные фото делать ...
  • А прикольно будет твоим детям видеть такую мамашу?
  • Почему такая шикарная
  • Хочу быть такой сочной как Анечка
  • И никакой загадки
  • Фигура огонь!
  • Секси мама 
  • Обворожительная красавица! Самая прекрасная девушка! Божественная Анечка, великая королева!
  • Шикарное тело

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Седокова
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