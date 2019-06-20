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"Красивая пара": дочь Ольги Сумской восхитила "брутальным" фото в компании известного актера

20.06.2019 / 18:57
Тоня Паперная пошла по стопам своей звездной мамы Ольги Сумской. 29-летняя молодая актриса активно пробует себя в съемках различных фильмов и сериалов.

"Красивая пара": дочь Ольги Сумской восхитила "брутальным" фото в компании известного актера

Правда, в последнее время Антонина мало показывала свою актерскую жизнь. Отметим, что летом 2017 года у Тони Паперной и ее супруга, российского актера Владимира Яглыча родилась дочь. И молодая мама была долгое время занята ребенком.

И вот, на своей instagram-страничке впервые за долгое время Антонина показала несколько интригующих кадров со съемок новой киноленты. Паперная отметила, что на данный момент она играет одну из ролей новоо фильма "Заложники", режиссер - Кира Ангелина.

"Давно не работали вместе со Станиславом Бондаренко! #снимаетсякино "Заложники" реж. Кира Ангелина", - подписала фото Паперная.

Антонина Паперная и Станислав Бондаренко

Интересно, что такой же кадр на своей instagram-страничке опубликовал и Бондаренко.

"К/к "Заложники". Реж. Кира Ангелина. С Тоней Паперной не виделись наверно больше 4х лет. Такое ощущение, что она пьет кровь младенцев. Ну а остальное без комментариев. Придумайте название к фото", - подписал снимок актер.

Поклонники Паперной и Бондаренко поспешили прокомментировать их фото:

"Ого! Смотритесь!" - пишет Ольга Сумская.

  • "Очень секси!"
  • "Великолепны оба!"
  • "Самые красивые и талантливые!"
  • "Обожаю вас вместе!"
  • "Тоня такая красивая!"
  • "Мистер и миссис Смит"
  • "Бондаренко! Ну нельзя быть таким неприлично очаровательным! Вы супер!"
  • "А между прочим - красивая пара!"
  • "Да, она классно выглядит!!! Так кровь, не вода!! Мама у нее тоже хорошо выглядит!!"

Также Тоня Паперная показала еще один кадр с съемок – в лиловом платье с глубоким декольте. При этом цвет мейкапа также подобран под цвет платья.

&quot;Красивая пара&quot;: дочь Ольги Сумской восхитила &quot;брутальным&quot; фото в компании известного актера

Источник

Тоня Паперная
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