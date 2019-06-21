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Точка кипения: топ-5 самых "горячих" знаменитостей на отдыхе

21.06.2019 / 18:17
Горяча пора – это не только о высокой температуре. Еще один показатель долгожданного лета – соблазнительные жаркие кадры, которыми буквально засыпают сеть знаменитости.
Точка кипения: топ-5 самых "горячих" знаменитостей на отдыхе
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
 
Что ж, для звезд это прекрасная возможность не только наладиться бирюзовой водой, охлаждающими напитками и роскошными видами, но и продемонстрировать свои безупречные фигуры, над которыми они трудятся круглый год. Мы собрали самые горячие кадры, которые точно вдохновят вас на идеальный отдых и массу ярких отпускных снимков. Итак, изучаем наш топ.

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли отправилась со своим возлюбленным Джейсоном Стэтхемом в Италию на Капри. Красотка успела сменить множество пляжных образов, а также показать миру сына Джека Оскара. Алессандра Амбросио, которая буквально круглый год проводит на калифорнийских пляжах, в этот раз выбрала Санторини. Там она примерила купальники собственной марки GAL Floripa. Леся Никитюк пока не порадовала поклонников фото с моря, зато она вовсю оторвалась в Queen Country Club, где также показала соблазнительный пляжный наряд. Анна Седокова также загорает в Греции. Закрывает пятерку "горячих" лидеров Эмили Ратаковски. Пожалуй, ее фото самые сексуальные. Что ж, 27-летняя красотка имеет богатый опыт "голых" выходов и провокационных выходок. Любуемся!

Точка кипения: топ-5 самых &quot;горячих&quot; знаменитостей на отдыхе

Точка кипения: топ-5 самых &quot;горячих&quot; знаменитостей на отдыхе 

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

Точка кипения: топ-5 самых &quot;горячих&quot; знаменитостей на отдыхе

Точка кипения: топ-5 самых &quot;горячих&quot; знаменитостей на отдыхе

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)                                  

Точка кипения: топ-5 самых &quot;горячих&quot; знаменитостей на отдыхе

Точка кипения: топ-5 самых &quot;горячих&quot; знаменитостей на отдыхе

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova) 

Точка кипения: топ-5 самых &quot;горячих&quot; знаменитостей на отдыхе

Точка кипения: топ-5 самых &quot;горячих&quot; знаменитостей на отдыхе

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk) 

Точка кипения: топ-5 самых &quot;горячих&quot; знаменитостей на отдыхе

Точка кипения: топ-5 самых &quot;горячих&quot; знаменитостей на отдыхе

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata) 

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пляж, знаменитости
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