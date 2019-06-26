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Просто и стильно: 49-летняя Наоми Кэмпбелл подчеркнула стройную фигуру ярким летним нарядом

26.06.2019 / 18:12
Наоми Кэмпбелл, которая этой весной отметила 33-летие модельной карьеры, продолжает получать заслуженные награды.
Просто и стильно: 49-летняя Наоми Кэмпбелл подчеркнула стройную фигуру ярким летним нарядом
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)
 
В Лондоне состоялся торжественный гала-вечер, устроенный в отеле Ritz Британским советом моды, а также его исполнительным директором Кэролайн Раш. На нем было объявлено, что супермодель удостоится почетного звания "Икона моды" на церемонии The Fashion Awards 2019, которая состоится 2 декабря. 

Просто и стильно: 49-летняя Наоми Кэмпбелл подчеркнула стройную фигуру ярким летним нарядом

Наоми Кэмпбелл получила заслуженный титул "Икона моды" (фото: instagram.com/naomi) 

Просто и стильно: 49-летняя Наоми Кэмпбелл подчеркнула стройную фигуру ярким летним нарядом

В пеперывах между своими благотворительными проектами и светскими выходами супермодель успевает и отдыхать (фото: instagram.com/naomi) 

На вечер знаменитая красавица пришла в стильном наряде. Она примерила пышную расклешенную юбку с ярким принтом от Roksanda, а также белую футболку с надписью Fashion For Relie (эта благотворительная организация создана моделью для помощи жертв стихийных бедствий по всему миру). Дополнили образ шелковый чокер на шее, а также синие атласные босоножки с бантами, на руках Наоми как всегда было много браслетов и украшений. Волосы 49-летней красавицы были уложены легкой волной, а на макияж выполнен с акцентом на глаза. Лук получился достаточно торжественным и в то же время легким и непринужденным.   

Просто и стильно: 49-летняя Наоми Кэмпбелл подчеркнула стройную фигуру ярким летним нарядом

Наоми практически целиком посвятила себя благотворительности (фото: instagram.com/naomi)             

Фолловеры звезды принялись бурно его обсуждать, отмечая ее безукоризненный вкус и поздравляя с такой высокой наградой.

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Наоми Кэмпбелл
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