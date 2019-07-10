49-летняя Наоми Кэмпбелл подчеркнула стройную фигуру "голым" платьем от Valentino

Недавно она посетила показ кутюрной коллекции Valentino, где показала яркий наряд от своего друга и главного творца именитого дома – креативного директора марки Паоло Пиччьоли. А спустя несколько дней отправилась на еще важное мероприятие от знаменитой марки – презентацию парфюма Born in Roma.

Наоми и Паоло на презентации аромата (фото: instagram.com/naomi)

Наоми примерила еще одно творение Паоло – полупрозрачное черное платье с белыми цветами, утонченной вышивкой на груди и невесомым шлейфом, под которыми проглядывалось черное белье и роскошное тело Наоми. Дополнили образ ярко-розовая сумочка, гладкая укладка и макияж в золотистых тонах. Супермодель поделилась общим фото с Пиччьоли, поздравив его с таким важным событием. "Бал с мои самым дорогим Паоло Пиччьоли. Это была прекрасная ночь, когда мы праздновали новый #ValentinoFragrance в посольстве Италии в Париже. Поздравляю Адут Акеч Биор и Анвара Хадид с тем, что они стали новыми лицами #BornInRoma".

Лицо аромата Адут Акеч Биор и маэстро (фото: instagram.com/adutakech)

модели, которые снялись для рекламной кампании нового аромата, также не могли сдержать восторгов. "Я не могу честно выразить словами, какая это честь для меня – быть новым лицом аромата Valentino #BORNINROMA @maisonvalentino", – написал младший брат Джиджи и Беллы, который уже сделал довольно успешные шаги в мире моды. Кстати, парень в последнее время стал звездой сети еще и потому, что официально объявил об отношениях со знаменитой певицей Дуа Липой.

Кадр из рекламной кампании (фото: www.instagram.com/anwarhadid)

Женскую роль в рекламной кампании доверили южно-суданско-австралийской модели Адут Акеч Биор. Девушка также написала трогательный пост, полный эмоций. "У меня была лучшая ночь в моей жизни, когда я делилась этим особенным моментом с @pppiccioli и моей семьей из Valentino на торжественном открытии, которое состоялось 4 июля в Париже.

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