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Украинская Барби: длинноногая Леся Никитюк взбудоражила сеть фотосетом в мини

08.07.2019 / 18:12
Леся Никитюк поражает поклонников своим чувством юмора и бесконечными ногами, а также удивляет энергичностью и жизнерадостностью.
Украинская Барби: длинноногая Леся Никитюк взбудоражила сеть фотосетом в мини
 
Только вчера она веселилась в солнечной Италии, куда приехала не просто так, а на свадьбу коллеги Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова, а сегодня уже вновь шлет привет из Киева. Леди Ле решила оригинально поздравить поклонников в Instagram с праздником Ивана Купала, а также показала дерзкий вечерний образ в "тигровом" мини.

Ведущая позирует в блузке с открытыми плечами и линией декольте, а также мини юбке в анималистичным принотом, которая лишь подчеркнула длинные и стройные ножки теледивы – предмет комплиментов ее многотысячной армии поклонников.

Украинская Барби: длинноногая Леся Никитюк взбудоражила сеть фотосетом в мини

"Леся Іванівна-Купалівна вітає всіх Іванів зі святом! Особливо тебе, папуля. Дівчата, ви побрили ноги? Чи будете стрибати через "костер"? Всех с праздником Ивана Купала!" - подписала она с юмором снимки, не забыв упомянуть именинников.

Украинская Барби: длинноногая Леся Никитюк взбудоражила сеть фотосетом в мини

Стильный фотосет у барной стойки пришелся поклонникам по вкусу. Они уже традиционно осыпали Леди Ле комплиментами, не обойдя вниманием ее длинные ножки.

"Ой, які ніжки!", "Леся, у тебе кращі ноги, ніж у Полякової", "Длинноногая красавица. Восхищаюсь тобой!", "Леся, ты молодец! Фигурка бомба!", "Леся, ты красотка. С празником!", "Убийственная королева!", "Ну красуня!", "Отличное чувство юмора", "Какие ножки… Фигурка.. Забвение просто. Красотка в красоте!", "Ти українська Барбі! Просто красуня!" - восторгались фолловеры.

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Леся Никитюк
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