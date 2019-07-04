"Ты в моей жизни": Наталья Могилевская заворожила чувственными фото с мужчиной

После похудения певица буквально преобразилась на глазах: теперь она смело хвастается фото в купальнике и даже сняла пикантное видео в откровенном образе, показав упругие ягодицы и стройные ножки. За плечами у артистки немало достижений. Так, она стала победительницей проекта "Танцы со звездами" в 2017-м году, а также обрела нового друга в лице своего партнера, хореографа Игоря Кузьменко, который даже выступал с артисткой на сцене во время ее всеукраинского тура. В Instagram звезда трепетно и нежно поздравила его с днем рождения и опубликовала чувственную эффектную совместную фотосессию.

На одном из кадров Наталья и Игорь запечатлены во время весьма интимной сцены – они соприкоснулись лбами и смотрят друг на друга проникновенным взглядом прямо в глаза. На другом – мужчина положил одну руку певице на талию, а второй обнял и прижал к себе за плечо.

"Игорь, спасибо тебе за твой талант, за наши танцы, за нашу победу! Ты настоящий профессионал и очень теплый человек. Я рада, что ты есть в моей жизни! С Днем рождения и будь счастлив! Может еще сезончик оттанцевать, что скажете?" - неожиданно закончила она свой пост.

Поражающие своей нежностью кадры тут же нашли отклик у поклонников звезды. Они восхитились ее женственным образом и не забыли упомянуть, что Игорь и Наталья смотрятся вместе очень гармонично.

"Какая же ты секси, Наташка!", "Какая хорошенькая!", "Фотки божественные", "Наталья, Вы Шикарная женщина!", "Вы красивая пара", "Стильная, смелая и настоящая женщина! Лучшая!", "Очень идет, Вам эта прическа", "Танцы были горячими! С Днем Рождения!" - писали комментаторы.

Источник