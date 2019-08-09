Нимфа! Леся Никитюк в купальнике искупалась под водопадом

Одна из передач точно порадует поклонников звезды, которые соскучились по путешествиям с Лесей еще со времен ее участия в тревел-шоу "Орел и Решка". Леди Ле объявила о старте нового проекта о красоках Украины - "LeМаршрутка". На странице в Instagram публикует завораживающие фото на фоне чудес родной страны.

В этот раз телеведущая побаловала поклонников фото в купальнике с высокой посадкой под струями водопад. Леся поправляет мокрые волосы и подставляет ладони под мощный поток. Купальник выгодно подчеркнул достоинства фигуры Леди Ле и выделил ее тонкую талию и округлые бедра.

"Красивое место. Красивая страна", - подписала она на английском эффектный кадр.

Подписчики теледивы тут же узнали локацию – водопад в городе Сатанов Городокского района Хмельницкой области. Оно восхитились не только живописными украинсками достопримечательностями, но и внешним видом Леди Ле.

Леся, ты агонь!

Классное фото!

Леська, ты большая молодец, простая классная!

Оболдеть какая красотка!

Невероятная!

Вау! Купальник очень классный

Самая лучшая!

Гарна дуже!

Вы невероятная!

Очень красиво!

Леся, у тебя классная фигура!

Круто, фантастика. Німфа!

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