Войти | Зарегистрироваться
19:07

понедельник,
05 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Шоу-Биз Светская жизнь

Катя Осадчая в стильном сарафане показала свои турецкие каникулы

05.08.2019 / 17:54
Многие украинские знаменитости стремятся максимально успеть отдохнуть этим летом - ведь на дворе уже август! Не стали исключением и звездная парочка Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
Катя Осадчая в стильном сарафане показала свои турецкие каникулы
 
Супруги отправились на отдых на морское побережье в Турции. Телеведущая уже успела похвастаться точеной фигурой в бикини, вызвав волну комплиментов у подписчиков. Теперь же она продемонстрировала свой стильный отпускной лук.

Катя опубликовала несколько красочных кадров с террасы у моря. Она позирует в стильном белом сарафане в пол, который пикантно расстегнула спереди. Дополняют расслабленный образ соломенная шляпа и солнцезащитные очки.

Счастливая и босоногая Осадчая смотрит то на море, то на камеру, а на одном из фото очаровательно улыбается, наклонив голову. 

Катя Осадчая в стильном сарафане показала свои турецкие каникулыКатя Осадчая в стильном сарафане показала свои турецкие каникулы

"Зупинися мить.... #канікули", - прокомментировала публикацию теледива.

Фолловеры остались в восторге от ее легкого и при этом эффектного образа и засыпали Катю восторженными комментариями. В одном из ответов ведущая как раз и рассекретила, где именно она отдыхает.

  • Друге фото просто без слів, звідки такий сарафан? 
  • Дуже гарно! Можна запитати де це? 
  • Катя, у вас очень красивый сарафан))) вам идёт )))
  • Неймовірна красуня
  • Ну дуже шикарне плаття. Ви просто супер
  • Красуня.
  • ПреЛесть. Молодец
  • Очень атмосферно. Катя, а где вы отдыхаете?
  • Катя, сколько ты с собой нарядов взяла! И все мне очень нравятся! Отменный вкус!
  • Катюша! Куколка！

Источник 

Катя Осадчая
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.