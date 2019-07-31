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Сама нежность: Тина Кароль заворожила уютным "домашним" фото

31.07.2019 / 17:56
В последнее время Тина Кароль просто-таки поражала и ошеломляла своих поклонников чувственными и откровенными снимками, на которых позирует в пикантных нарядах и соблазнительных позах.
Сама нежность: Тина Кароль заворожила уютным "домашним" фото
 
Однако артистка, судя по всему, решила разбавить эти горячие кадры и на новом фото предстала в совсем другом образе - нежном и каком-то "домашнем".

Певица опубликовала милый кадр, на котором она запечатлена в объемном белом свитере. Тина сложила руки вместе и прижала их к лицу и мило смотрит прямо в объектив.

Сама нежность: Тина Кароль заворожила уютным &quot;домашним&quot; фото

Подписчикам очень понравился такой нежный и женственный кадр и они искупали Кароль в теплых и душевных комментариях.

  • Полярный медведик
  • Наземная, нежная и милая
  • Такая хрупкая и нежная. Такое сокровище нужно беречь, как хрустальную вазу 
  • Милашкаа
  • Такая девочка прям 
  • Мягенькая. Хочется обнять
  • Манюняяя! Ты такая милая! Наша любовь 
  • Нежная 
  • Волшебно
  • Милашка 
  • Танечка, девочка, котенок!
  • Такой ты мне нравишься больше... 
  • Все фото чётко нежные и в тоже время секс, любовь, высший пилотаж. ты ангел.

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Тина Кароль
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