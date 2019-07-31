Сама нежность: Тина Кароль заворожила уютным "домашним" фото

Однако артистка, судя по всему, решила разбавить эти горячие кадры и на новом фото предстала в совсем другом образе - нежном и каком-то "домашнем".

Певица опубликовала милый кадр, на котором она запечатлена в объемном белом свитере. Тина сложила руки вместе и прижала их к лицу и мило смотрит прямо в объектив.

По своему обыкновению, 34-летняя звезда не оставила никаких подписей под фото.

Подписчикам очень понравился такой нежный и женственный кадр и они искупали Кароль в теплых и душевных комментариях.

Полярный медведик

Наземная, нежная и милая

Такая хрупкая и нежная. Такое сокровище нужно беречь, как хрустальную вазу

Милашкаа

Такая девочка прям

Мягенькая. Хочется обнять

Манюняяя! Ты такая милая! Наша любовь

Нежная

Волшебно

Милашка

Танечка, девочка, котенок!

Такой ты мне нравишься больше...

Все фото чётко нежные и в тоже время секс, любовь, высший пилотаж. ты ангел.

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