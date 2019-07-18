Войти | Зарегистрироваться
18:58

четверг,
18 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Шоу-Биз Светская жизнь

Неожиданно! Белла Хадид удивила кардинальной сменой стиля

18.07.2019 / 17:51
Белла Хадид, которую все привыкли видеть исключительно жгучей брюнеткой, периодически все же шокирует многочисленных фанатов кардинальной сменой прически.
Неожиданно! Белла Хадид удивила кардинальной сменой стиля
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
 
Весной она объявила, что возвращается к своему привычному светло-русому оттенку, ближе к блонду. По словам модели, темные волосы ей навязала индустрия. Агенты девушки и ее сестры хотели видеть их в разных стилях. Сегодня и Джиджи, и Белла достигли небывалых высот в карьере и могут позволить себе не подчиняться чужим правилам.  

Неожиданно! Белла Хадид удивила кардинальной сменой стиля

Недавно Белла вернулась к натуральному светлому оттенку (фото: instagram.com/bellahadid)

Неожиданно! Белла Хадид удивила кардинальной сменой стиляНеожиданно! Белла Хадид удивила кардинальной сменой стиля

Новый необычный образ Беллы (фото: instagram.com/bellahadid)

На фото Белла отметила креативного директора по макияжу Dior Питера Филипса. Так что, скорее всего, съемка приурочена к запуску очередной новинки именитого дома. К слову, недавно популярная модель также показала несколько кадров с короткой прической в духе 90-х. Снимал ее известный фешн-фотограф Мерт Алас. Проект был создан для V Magazine. Так что Белла, известная любовью к стильным переменам, оторвалась по полной!

Неожиданно! Белла Хадид удивила кардинальной сменой стиляНеожиданно! Белла Хадид удивила кардинальной сменой стиля

Белла любит эксперименты с волосами (фото: instagram.com/bellahadid)

Интересно, что старшая сестра Беллы Джиджи, напротив, чаще всего снимается в привычном для себя образе. Ее образ "бэби-долл" с пухлыми щечками и золотистыми волосами просто обожают дизайнеры и фотографы. Недавно девушка стала лицом нового аромата от американского бренда Michael Kors. Для фотосессии на берегу океана ей сделали роскошную "мокрую" укладку и чувственный макияж.

Рекламная кампания вызвала шквал эмоций и положительные отзывы у критиков. 16 июля в Нью-Йорке прошла презентация парфюма, который наверняка ждет оглушительный успех. 

Источник 

стиль, Белла Хадид
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.