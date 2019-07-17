Войти | Зарегистрироваться
20:09

среда,
17 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Шоу-Биз Светская жизнь

Чистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнера

17.07.2019 / 18:54
Бейонсе, которая редко радует поклонников новыми постами, в последнее время включилась в инста-жизнь. Все благодаря премьере The Lion King, где певица озвучила одну из главных ролей.
Чистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнера
Теперь она путешествует по миру, посещая светские тусовки в честь запуска ремейка и демонстрируя образы один другого безупречнее. На днях премьера мультфильм состоялась в Лондоне. Это событие запомнилось многим потому, что именно здесь популярная певица, наконец, встретилась с Меган Маркл.

Чистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнера

Меган Маркл и принц Гарри встретились с Бейонсе на премьере в Лондоне (instagram.com/sussexroyal)

Напомним, девушки давно симпатизируют друг дружке. Как-то Бейонсе даже опубликовала фото на фоне портрета "Моны Лизы" в образе Меган, выражая свою поддержку герцогине. Сама Меган признавалась, что является давней поклонницей творчества артистки. На свадьбе с принцем Гарри она даже попросила включить несколько песен Бейонсе. Потому их встреча прошла невероятно тепло – казалось, они знакомы миллион лет. Звездные пары делились опытом воспитания детей и мило беседовали на глазах у миллионов.

Чистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнераЧистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнера

Чистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнера

Бейонсе на премьере в Лондоне (фото: instagram.com/beyonce) 

А несколько часов назад певица решила наконец показать фолловерам, какой роскошный образ ей подготовили для премьеры. Она опубликовала серию фото и роликов. 37-летняя звезда позирует на фоне лондонского колеса обозрения. Для Лондона она выбрала золотистое платье с длинным шлейфом от вьетнамского модельера Cong Tri. Благодаря глубокому декольте и необычному крою наряд подчеркнул массу достоинств фигуры певицы: пышную грудь, нежную линию плеч и стройность ног.   

Чистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнера

Чистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнераЧистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнера

Певица в роскошном образе на премьере в Лондоне (фото: instagram.com/beyonce) 

Бейонсе также остановилась на деталях. Девушка показала вблизи роскошный макияж с "пушыстыми" бровями, чувственными губами и золотистыми тенями на четко подведенных глазах. Маникюр ей сделали в золотисто-зеленых, в тон платью, оттенках. Украшали пальцы и кольца с крупными камнями. В качестве украшений также Бейонсе примерила массивные серьги. Длинные волосы артистки были выпрямлены и свободно спадали по плечам. Такой образ не мог не понравиться фолловерам знаменитости. Не прошло и часа, как под постом собралось множество восторженных комментариев и лайков.

Источник 

Бейонсе
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.