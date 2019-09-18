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Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV

18.09.2019 / 17:59
MARUV (Анна Корсун) крайне редко рассказывает что-то о своей личной жизни. Да и фотографии с мужем в ее соцсетях - также большая редкость.

Если певица и выкладывает фото или видео в компании супруга, то только в разделе “сториз”. К примеру, недавно певица выступила в Санкт-Петербурке. Перед стартом выступления она сделала милое селфи с мужем Александром в лифте. И все же в сеть “просочились” редкие фото Корсун, сделанные еще во время свадьбы!

Напомним, что MARUV является звездной участницей нового сезона шоу Танцы со звездами 2019. Четвертый выпуск был посвящен теме любви. Ведь именно время прямого эфира состоялась пышная свадебная церемония Екатерины Кухар и Александра Стоянова. В честь такого события был проведен “эфир любви”. И все звездные участники должны были рассказать о своих любовных историях.

По словам Ани Корсун, у нее была любовь с первого взгляда!

“У меня есть муж. Это была любовь с первого взгляда. Когда мы с ним познакомились, я была большой и толстой. Надевала все леопардовое - он меня перепутал со стриптизершей. И он все равно меня полюбил. Я благодарна ему за то, что он принимает меня такой, какая я есть. Красивой с утра, некрасивой. Уставшей, не уставшей”, - комментирует Корсун.

С мужем Александром они вместе уже 8 лет. И за этот период они много прошли.

Та мы за эти 8 лет много чего прошли - и холод, и голод, и успех. Такие вот очень родные люди, друг друга очень понимаем и поддерживаем”, - признается MARUV.

Именно проект Танцы со звездами 2019 и опубликовали редкие свадебные фото Ани и Александра Корсун, которые были сделаны еще 8 лет назад. К слову, на данный момент Александр Корсун является PR-менеджером проекта MARUV.

Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV

Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV

При этом на фото пару не узнать, особенно Аню Корсун. У нее еще длинные волосы. Позирует певица в черном платье, на голове - диадема в виде листьев. Получился необычный образ “лесной феи”. Однако нельзя сказать, что на тот момент MARUV, как она сама выразилась, “была большой и толстой”.

А на одном фото просто видим Аню и Александра вместе.

Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV

Подписчики и зрители проекта поспешили прокомментировать серию свадебных фото певицы.

  • “Третье фото - криминальное прошлое)”
  • “Вау, яка вона гарна. Їй так добре з довгим волоссям”
  • “Марув, да ладно”
  • “Наконец-то фотки с их свадьбы появились”
  • “Милашки”
  • “Конечно узнаем) это наша любимая пара”

Источник 

MARUV, Анна Корсун
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