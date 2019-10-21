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Партия "Самопомич" переизбрала лидера: Садового сменила Сыроид

21.10.2019 / 11:46
Лидером партии "Самопомич" стала бывшая вице-председатель Верховной Рады Оксана Сыроид, сообщил мэр Львова Андрей Садовой, который до этого времени руководил партией.

Такое решение принял съезд партии "Объединение "Самопомич" в субботу, 19 октября, в Киеве.

"7 лет я отдал руководству Объединением "Самопомич". Это были самые лучшие и самые сложны годы моей жизни", - написал мэр Львова на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что избрание Сыроид лидером партии – "это самое лучшее, что сегодня можно пожелать всем нам".

На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля партия "Самопомич" не преодолела 5-процентный барьер.

В день выборов после объявления результатов экзит-пола Садовый заявил: "Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии – это очень тяжело. Это я увидел за 5 лет. Поэтому моя работа – я являюсь мэром Львова, и я думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку, и партия должна выбрать нового руководителя".

Источник 

Самопомич, Сыроид
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