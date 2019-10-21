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В Нежине православные почтили чудотворную икону Богородицы

21.10.2019 / 11:16
В Нежине православные почтили чудотворную икону Богородицы
Икона / Нежинская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением возносилась молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви

В Нежине, 18 и 19 октября, в храме в честь святых апостолов Петра и Павла Благовещенского мужского монастыря духовенство и верующие Украинской Православной Церкви приняли участие в празднованиях в честь чудотворного образа «О, Всепетая Мати».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой пресс-службу Нежинской епархии, 19 октября, в день памяти чудотворного образа, Божественную литургию возглавил митрополит Климент.

Ему сослужили братия монастыря в священном сане и духовенство епархии.

За богослужением возносилась молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Накануне праздника митрополит Климент совершил всенощное бдение с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед чтимой иконой «О, Всепетая Мати» в Петропавловском храме Благовещенского монастыря.

*** Образ «О, Всепетая Мати» находится в Благовещенском мужском монастыре Нежина. Название иконы связано с тем, что край мафория (верхняя одежда; длинное женское покрывало, спускающееся с головы до пят – ред.) Богородицы украшен каймой с текстом строфы 13-го кондака Великого Акафиста на церковнославянском языке: «О, Всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, нынешнее приношение приемши, от всяких напасти избави всех, и грядущия изми муки, вопиющия Ти: Аллилуиа».

21 декабря 2017 года постановлением Синода УПЦ икона Пресвятой Богородицы «О, Всепетая Мати» из Благовещенского мужского монастыря Нежина была признана общецерковной святыней.

Источник: Inpress.ua
икона, УПЦ, Нежин
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