В Луцке тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом по улицам города

В Луцке 20 октября, в день Собора местночтимых святых, тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом по улицам города.

Молитвенное шествие возглавил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии.

Духовенство и тысячи православных прошли по городу от Свято-Покровского храма в кафедральный собор в честь Всех святых земли Волынской.

Остановившись у стенда погибших героев архиерей, духовенство и миряне совершили заупокойную молитву о погибших украинских воинах.

Верующие молились о сохранении единства Церкви и о мире в Украине.

После завершения крестного хода архиепископ Нафанаил обратился к верующим со словом проповеди. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в крестном ходе и отметил, что подвиг совместной молитвы должен обязательно присутствовать во времена испытаний для Церкви.