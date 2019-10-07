Зеленский: Трамп не выдвигал условий для встречи

Об этом президент страны заявил в интервью японскому информагентству Kyodo.

«На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были», - сообщил Зеленский, таким образом заявив, что не было никаких условий для встречи с Трампом или требований от американского коллеги начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

Зеленский также подчеркнул, что в рамках действующей конституции у него нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Как известно, обсуждение Трампом с Президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса о расследовании в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в Украине привело к началу расследования в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США.

Обнародованная 25 сентября стенограмма разговора Трампа и Зеленского от 25 июля, а также жалоба сотрудника спецслужб на эти переговоры глав государств, свидетельствует, что Трамп призвал украинского коллегу расследовать недоказанные подозрения в отношении Байденов.

Демократы в Палате представителей США инициировали процедуру импичмента Трампа с упреками, что глава Белого дома пытался использовать иностранное влияние для достижения преимущества на президентских выборах в США.

Источник