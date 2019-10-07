В Виннице руководитель управления ОГА по делам религии в суде отвечает за незаконные перерегистрации приходов УПЦ в ПЦУ

Винницкий суд 4 октября начал рассмотрение иска против руководителя управления Винницкой областной государственной администрации по делам религий Игоря Салецкого, которого обвиняют в незаконной перерегистрации религиозных общин Винницкой епархии УПЦ в ПЦУ.

Винницкому чиновнику вручили подозрение по ст. 356 Уголовного Кодекса Украины — самоуправство, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и страницу храма Преображения Господня с. Лука-Мелешковская в Фейсбук.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Педос Юрий рассказал, что следственным управлением расследуется уголовное производство по многочисленным заявлениям представителей религиозной общины УПЦ, граждан Украины, жителей Винницкой области относительно нарушения их законных прав, интересов и свобод, предусмотренных законами Украины и ст. 35 Конституции Украины.

«В ходе проведения досудебного расследования в действиях начальника управления Винницкой областной государственной администрации по делам религий Игоря Салецкого во время проведения им перерегистраций религиозных общин установлено нарушение Закона. По этому поводу по согласованию с руководителем прокуратуры области Салецкому объявлено о подозрении по ст. 356 Уголовного кодекса Украины — самоуправство. Ведется расследование», — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Руководителя управления Винницкой областной государственной администрации по делам религий могут отстранить от должности на 2 месяца.

Сам Салецкий с обвинениями не согласился и заявил, якобы религиозные общины зарегистрированных им приходов УПЦ, среди которых — и храм в Луке-Мелешковской, сами изъявили желание перейти в новую церковную структуру. Об этом в частности сообщило интернет-издание «33-й канал», которое очевидно среди многочисленных СМИ было приглашено на слушания самым чиновником.

«Господин Салецкий не успел найти адвоката, несмотря на то, что подозрение ему вручили уже давно, но нагнать полный судебный зал медийщиков у него времени хватило? Или это такая тактика защиты – крики “позор” и “банду геть” имеют перекричать голос Закона?», — прокомментировали в епархии просьбу винницкого госчиновника о переносе слушания.

Сейчас судья-следователь Игорь Вышари удовлетворил просьбу Салецкого и постановил перенести слушания по его делу на 11.00 на 10 октября.

Сторонники ПЦУ неоднократно пытались захватить Спасо-Преображенский храм УПЦ в Луке-Мелешковской. 28 сентября религиозная община УПЦ и полиция помешала очередной попытке последователей ПЦУ захватить храм.