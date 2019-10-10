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Суд отстранил от должности винницкого чиновника, который незаконно перерегистрировал общины УПЦ в ПЦУ

10.10.2019 / 16:07
Суд отстранил от должности винницкого чиновника, который незаконно перерегистрировал общины УПЦ в ПЦУ
Суд / Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
Винницкий суд 4 октября начал рассмотрение иска против руководителя управления Винницкой областной государственной администрации по делам религий Игоря Салецкого

Винницкий суд 10 октября постановил отстранить на два месяца чиновника Игоря Салецкого от исполнения обязанностей главы управления Винницкой областной государственной администрации по делам религий, обвиняемого в незаконной перерегистрации религиозных общин Винницкой епархии Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Фейсбук написал директор ООО «Компания "Евроконсалтинг"» Сергей Десяк.

«Чиновника Винницкой ОГА - Селецкого Игоря суд отстранил на 2 месяца для расследования церковного рейдерства на территории Винницкой области. Не в силе Бог, а в правде!», - написал Сергей Десяк.

Как сообщал Центр информации УПЦ, Винницкий суд 4 октября начал рассмотрение иска против руководителя управления Винницкой областной государственной администрации по делам религий Игоря Салецкого. Ему вручили подозрение по ст. 356 Уголовного Кодекса Украины — самоуправство.

Источник: Inpress.ua
суд, Винница, УПЦ
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