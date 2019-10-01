В Херсонской области более 100 священников УПЦ ищут пути работы с молодежью

В Лазурном Херсонской области более 100 активных священнослужителей и мирян, которые работают с молодежью прибыли на Всеукраинскую конференцию глав и представителей епархиальных молодежных отделов Украинской Православной Церкви.

Главная тема - «Православные летние детские лагеря», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Это уже 17-й форум, который дважды в год проводится отделом по работе с молодежью при Священном Синоде УПЦ.

Кураторы и организаторы лагерей по всей Украине собрались на пятидневную конференцию, чтобы рассмотреть и проанализировать проблемы в организации летнего детского отдыха, поделиться опытом и наработками, чтобы улучшить работу детских православных заведений и вывести ее на качественно новый уровень.

Начался форум с молебна перед началом доброго дела. Глава Синодального молодежного отдела архиепископ Обуховский Иона передал участникам благословение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, который всегда интересуется молодежной работой и поддерживает инициативы активного духовенства и мирян.

Первый заместитель главы Синодального молодежного отдела архимандрит Иоасаф (Перетятько) ознакомил участников с программой конференции, подчеркнув, что особенностью нынешнего собрания станет более активное привлечение участников конференции к обсуждению заявленных вопросов, для чего запланировано несколько открытых дискуссий и диспутов.

Открывая работу конференции архиепископ Иона отметил, что летние детские лагеря - это одна из самых массовых на сегодня форм работы с молодежью, а потому требует внимательного отношения и вдумчивого рассмотрения, а также общецерковной поддержки.

Победитель талант-шоу «Голос страны-2017» протоиерей Александр Клименко, обобщая собственный опыт посещения детских православных лагерей, затронул проблему отсутствия координации деятельности между лагерями и их информационной закрытости.

Далее в программе второго дня форума - презентации деятельности летних православных лагерей. Завершится конференция в пятницу, 4 октября, торжественной Божественной литургией в Алексеевском храме пгт Лазурное.