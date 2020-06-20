Более ста участников выступили на молодежной конференции УПЦ в Лазурном

Более ста участников выступили на молодежной конференции Украинской Православной Церкви, которая прошла в Лузурном Херсонской области с 15 по 19 июня.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел по делам молодежи, форум проводится весной и осенью уже девятый год подряд.

Особенностью нынешней конференции стало большее количество панельных дискуссий и круглых столов, на которых затрагивались проблемные вопросы, возникающие при работе с молодежью. Также был проанализированы опыт деятельности епархиальных молодежных отделов в период карантина.

В понедельник, 15 июня, после торжественного открытия конференции с докладом «Комплексы, шаблоны, привычки. Как это влияет на нашу жизнь» выступил первый заместитель председателя Синодального молодежного отдела архимандрит Иоасаф (Перетятько). В последующие дни работы участники неоднократно обращались к затронутым им актуальных проблем.

Вторник, 16 июня, был посвящен рассмотрению деятельности православных общеобразовательных учебных заведений. Протоиерей Федор Николаенко рассказал о функционировании основанной им православной школы «Лествица» (Харьков), а протоиерей Константин Курбанов поделился опытом существования в общеобразовательных школах Киева специализированных православных классов. Обсуждение учебных инициатив продолжилось во время круглого стола.

Во время дискуссии «Церковь во времена карантина» участники обсудили, какими могут быть ответы православных общин на современные вызовы, с которыми смело можно отнести пандемию, вызванную коронавируса.

Среду, 17 июня, была посвящена теме воспитания молодежи в духовных учебных заведениях.

В четверг, 18 июня, подводили итоги. Выпускающий редактор православного журнала для молодежи «Отрок.ua» Юлия Коминко раскрыла тему «Эмоциональный интеллект и последствия его отсутствия».

XVIII конференция завершила свою работу после Божественной литургии в Свято-Алексеевском храме поселка Лазурное. Возглавил богослужение архиепископ Обуховский Иона.