ВР готовит ряд законопроектов, которые коснуться Церкви

Верховная Рада Украины утвердила План законопроектов на 2020 год. У религиозной общественности есть обоснованные замечания к ряду инициатив.

Несмотря на то, что План рассчитан на весь год, парламент утвердил его 16 июня, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Институт религиозной свободы.

В сентябре парламентарии планируют рассмотреть проект Закона «О военном капелланстве», который на законодательном уровне планирует урегулировать статус военных священников-капелланов. Напомним, в Верховной Раде прошлого созыва на рассмотрении было несколько законопроектов о военном капелланстве. Один из проектов даже был проголосован в первом чтении, но так и не был принят как закон.

Также ожидается повторное первое чтение проекта Закона «О медиа», зарегистрированного под № 2693. Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций рассчитывает, что замечания религиозного сообщества будут учтены Рабочей группой, в которую не было включено ни одного представителя религиозных организаций. В частности, ВСЦиРО обеспокоен тем, что законопроект предусматривает штрафные санкции "за распространение высказываний, дискриминационных по отношению к отдельным лицам и группам". В подобных формулировках представители церквей и религиозных организаций видят риски, угрожающие конституционному праву на свободу слова и выражения мнений.

Кроме этого, парламент еще раз рассмотрит проект Трудового кодекса Украины, поскольку правительственный проект № 2708 был отозван после изменения состава правительства в начале года. Предыдущий проект только частично учитывал специфику деятельности религиозных организаций. Однако некоторые пункты проекта Трудового кодекса требовали доработки.

Верховная Рада планирует вернуться к резонансному законопроекту об усовершенствовании процедур по предотвращению и противодействию дискриминации в Украине. В декабре прошлого года проект № 0931 возмутил верующих разных конфессий, которые в итоге вышли на мирный протест под стены Верховной Рады, чтобы защитить свое право на свободу слова и выражения мнений. Подобные замечания к этому проекту выразили не только церкви разных конфессий, а также Общественный совет при Государственном комитете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Новая инициатива по ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (известной как Стамбульская конвенция) уже сейчас окутана дебатами относительно целесообразности такого решения, что свидетельствует об отсутствии консенсуса в обществе по этому документу. Недавно Всеукраинский Совет Церквей обнародовал разъяснение, почему вместо ратификации Стамбульской конвенции следует развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию.

Парламент намерен в ближайшее время ратифицировать Конвенцию о защите прав и достоинства человека в связи с использованием достижений биологии и медицины, которая среди прочего касается исследований на эмбрионах in vitro, а также Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления.

В то же время, в Плане законопроектных работ на 2020 год содержится ряд инициатив в сфере государственной семейной политики, направленных на поддержку многодетных семей, развития усыновления и замены детских интернатов на семейные формы воспитания детей-сирот, содействия формированию ответственного отцовства, определения основных принципов государственной молодежной политики.

Можно ожидать, что церкви присоединятся к общественному обсуждению проекта Закона «О ювенальной юстиции», которая предусматривает создание системы восстановительного правосудия для несовершеннолетних, а также изменений в Семейном кодексе Украины об отмене запрета на развод во время беременности и сразу после рождения ребенка в случае, если инициатива развода обусловлена фактом домашнего насилия.

Также Верховная Рада планирует принять новую редакцию Закона Украины «О защите персональных данных». Ранее ВСЦиРО указывал на недостатки действующего Закона, касающиеся нарушения прав людей на свободу совести по причине раскрытия персональных данных о религиозных убеждениях человека.