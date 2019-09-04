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В Беслане в день 15-летия трагедии православные почтили память убитых заложников

04.09.2019 / 10:49
В Беслане в день 15-летия трагедии православные почтили память убитых заложников
Беслан Источник: patriarchia.ru
На литургию пришли жители Беслана и других городов республики, родственники погибших и бывшие заложники

В Беслане (Северная Осетия) 3 сентября, в пятнадцатую годовщину трагических событий, на месте массовой гибели заложников — в спортзале школы № 1, верующие почтили память погибших.

Как сообщает patriarchia.ru, архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид с представителями духовенства совершил Божественную литургию. За богослужением возносились молитвы об упокоении душ невинно убиенных от рук террористов 1-3 сентября 2004 года.

На литургию пришли жители Беслана и других городов республики, родственники погибших и бывшие заложники.

«Еще во II веке один из апологетов христианства Тертуллиан писал, что «кровь мучеников — это семя Церкви». С древности места, где они претерпели страдания и смерть, почитались как священные. Ныне во дворе бесланской школы № 1 возводится храм во имя Воскресения Христова как памятник всем невинно убиенным в скорбные дни сентября 2004 года», — отметил архиепископ Леонид.

Также духовенство и верующие с пением погребального «Трисвятого» прошли крестным ходом от стен школы до мемориального кладбища «Город Ангелов», где собрались тысячи жителей Осетии.

Перед чтением имен погибших у памятника «Древо скорби» была совершена заупокойная лития по жертвам теракта. Затем по сложившейся скорбной традиции под удары метронома были зачитаны имена погибших, после чего в небо выпустили 334 белых воздушных шара — по числу жертв теракта. Затем были возложены цветы к могилам невинно убиенных, а также к монументу «Древо скорби» и памятнику бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Свой венок к «Древу скорби» возложило и духовенство.

Источник: Inpress.ua
школа, молитва, Беслан, литургия
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