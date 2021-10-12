Священник УПЦ рассказал о том, как Православная Церковь поминает живых и усопших

Молитва это не только провозглашение имени того, за кого молимся, но и визуальное священнодействие.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал для Ютуб канала «Православная Церковь».

«Традиция поминовения и живых, и усопших за литургическим богослужением - это не просто литургическое предание, а это живая необходимость жизни, поскольку молитва литургии не только провозглашается, а в священнодействиях полностью повторяет всю жизнь Иисуса Христа от рождения до распятия», - отметил отец Сергий.

По его словам, это делается с целью, чтобы так помнили жертву Христову и за Его жертву в литургии принимали в этом жертвоприношении участие.

Как отметил священник, поминание и живых и усопших происходит во время проскомидии, когда частица просфоры возлагается на святой дискос у просфоры, над которой будем просить благодать Святого Духа, чтобы Господь явил нам частичку телом Господним.

«У хлебного агнца возлагается маленькая частица с каждой просфоры с поминовением имени живого или умершего и не только возлагается у этого агнца, но и по окончанию литургии все эти частицы с поминовением и живых и усопших водружаются в святую чашу с Кровью Господней со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Своею честною, молитвами святых Твоих»», - сказал настоятель храма.

Как отметил протоиерей Сергий Ющик, молитва это не только провозглашении имени того, за кого молимся, но и визуальное священнодействие, в котором в память о каждом человеке погружаем частичку в Кровь Господню с просьбой, чтобы Господь своей Кровью омыл грехи.