Войти | Зарегистрироваться
13:43

вторник,
12 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Антиохийская Церковь призвала к диалогу ради единства Православия

12.10.2021 / 12:10
Антиохийская Церковь призвала к диалогу ради единства Православия
Источник: antiochpatriarchate.org
В Церкви подчеркнули необходимость не допустить усугубления существующих в Православии споров, которые могут привести к серьезным разделениям

Антиохийская Православная Церковь призывает к всестороннему диалогу по всем спорным вопросам ради сохранения единства Православия.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Священного Синода Антиохийской Церкви, сообщает antiochpatriarchate.org.

В Церкви подчеркнули необходимость не допустить усугубления существующих в Православии споров, которые могут привести к серьезным разделениям.

«Отцы Синода рассмотрели проблемы, с которыми сталкивается Православие в современном мире, и подчеркнули важность сохранения единства Православия, уважения канонической традиции Церкви и недопущения всего, что могло бы усугубить существующие споры, потенциально превращая эти споры в более масштабные и серьезные разделения в едином Теле Христовом. В связи с этим они призвали к началу всестороннего диалога по всем накопившимся спорным вопросам, чтобы найти решения, которые позволили бы восстановить церковное общение в единой православной семье», – говорится в заявлении Синода.

Источник: Inpress.ua
православие, Антиохийская Церковь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 октября
11 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.