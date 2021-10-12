На саммите Украина-ЕС подпишут соглашение об "открытом небе" – источники

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил журналистам накануне саммита высокопоставленный чиновник ЕС, который общался на условиях анонимности.

По его словам, среди трех соглашений, которые планируют подписать в Киеве, будет соглашение о совместном авиационном пространстве, парафированное еще в 2013 году.

"Одним из последствий должен быть приход в Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности Украины. Именно это мы видели в других странах, подписавших подобное соглашение, в частности, в Грузии", - отметил еврочиновник.

Напомним, 28 июня Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Соглашение имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие - снизить цены на билеты.

Соглашение парафировали еще в 2013 году, однако оно до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара. Подписание ожидалось 11 февраля в Брюсселе, но в начале февраля в Офисе президента заявили, что подписание сорвалось.

8 апреля Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании соглашения.

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