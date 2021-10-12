Священник УПЦ рассказал, как найти свое призвание

Человеку поможет найти свой путь чтение Евангелия, житий и трудов святых отцов и жизнь по заповедям Божьим.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко в новом выпуске цикла духовных размышлений на Апостольские чтения.

««Держите этот диплом, пусть у вас и лежит», – такие слова часто слышат родители, которые заставляли собственных чад заниматься определенным делом, учиться в определенном кружке, поступать в определенные вузы, о чем они сами когда-то мечтали. А дети занимались тем или иным делом, потому что вынуждены были идти путем не своим, а путем, навязанным извне, пусть даже их родителями. И уже в 30-40 лет бывшие дети только находят свое дело», - сказал отец Александр.

Он привел пример Апостола Павла, который занимался разным в жизни, но в конце концов нашел свое призвание.

«Он занял то место, которое было предназначено именно для него. Он расслышал глас Божий. Вот, что важно – важно научиться слышать голос Божий, открыть глаза, чтобы увидеть те знаки, которые Господь показывает именно для тебя, чтобы твои уши были всегда настороженные и внимательные, когда Господь скажет, где твое место. Очень волнуемся за наших детей: «А кем же они будут?!». Главное, чтобы они были внимательными ко всему происходящему вокруг, благоразумными, добрыми, ласковыми и внимательными. Потому что Господь о каждом знает лучше, кем наиболее достойнее, лучше и ответственнее быть, где чувствуем себя нужными и до самого конца жизни будем смотреть на мир открытыми глазами», – рассказал протоиерей Александр Клименко.

Он пожелал каждому внимательно присмотреться к собственной жизни и не бояться меняться, когда чувствуешь свое призвание неутомимо совершать спасительное шествие к Господу.

Священник также подчеркнул, что человеку поможет найти свой путь чтение Евангелия, житий и трудов святых отцов и жизнь по заповедям Божьим.