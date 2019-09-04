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Митрополит Галльский Эммануил требует от Архиепископии русских приходов поминать его как правящего архиерея

04.09.2019 / 10:35
Митрополит Галльский Эммануил требует от Архиепископии русских приходов поминать его как правящего архиерея
Митрополит Эммануил. Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
В Архиепископии больше не готовы находиться в юрисдикции Фанара

Иерарх Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) потребовал, чтобы французские общины Архиепископии русских приходов в Западной Европе поминали его в качестве правящего архиерея.

Об этом сообщает интернет-издание «Orthodoxie.com».

Такое требование архиерей Фанара выдвинул после того, как Константинополь по сути уволил архиепископа Хариопольского Иоанна (Реннето) с поста главы Архиепископии.

«Это увольнение подчеркивает тот факт, что отныне архиепископ Иоанн не имеет никакого отношения к Вселенскому Патриархату и общинам бывшего Экзархата. Его превосходительство архиепископ Иоанн больше не обладает какой-либо духовной или административной властью над общинами, за которые он ранее нес ответственность», – заявил митрополит Эммануил.

Он сообщил, что теперь управление общинами «расформированной», с точки зрения Фанара, Архиепископии, будет осуществлять митрополия Константинопольского патриархата.

«Что касается внеочередного собрания Западноевропейского экзархата от 7 сентября, мне известно, что многие делегаты уже собрались, чтобы приехать в Париж на эту встречу. Если эта встреча состоится, знайте, что она не может иметь никаких полномочий для принятия решений», – подчеркнул иерарх Фанара.

В то же время, в европейской Архиепископии больше не готовы находиться в юрисдикции Фанара, а решение Константинополя выдать архиепископу Иоанну (Реннето) отпускную грамоту отразилось в повестке предстоящего общего собрания Архиепископии.

Источник: Inpress.ua
Константинопольский патриархат
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