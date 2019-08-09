Спецназ задержал экс-президента Кыргызстана

Об этом сообщает Kloop.

Как сообщается, Атамбаева вывезли резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. В автомобиле с бывшим президентом находятся официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов.

По информации портала 24.kg, после долгих переговоров Атамбаев сам сдался сотрудникам спецназа.

Напомним, что 7 августа в Кыргызстане спецназ начал штурм резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. В результате силовой операции несколько человек получили ранения.

Отметим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Кыргызстана утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.

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