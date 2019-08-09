Штурм дома экс-президента Кыргызстана: пострадали 52 человека, один - в коме

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В результате столкновений при попытке силовиков задержать бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 7 августа пострадали 52 человека", - говорится в сообщении.

По данным медиков, в больницах находится 31 человек, 11 из них - в медицинских учреждениях силовых структур.

Начальник управления внутренних дел Чуйской области Самат Курманкулов в коме, ему сделали две операции, еще один пострадавший находится в реанимации.

Ранее сообщалось об одном погибшем полицейском и 45 пострадавших.

Захваченные сторонниками бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева при попытке его задержания шесть бойцов спецназа освобождены. Об этом сообщает Радио Азаттык.

"Шесть спецназовцев, находившиеся в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше со вчерашнего вечера, отппущены", - говорится в сообщении.

По словам заместителя лидера СДПК Фарида Ниязова, их увезли представители Госкомитета национальной безопасности.

Тем временем, по информации СМИ, в сторону села Кой-Таш движется большое число сотрудников силовых органов, среди которых и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

В МВД эту информацию пока не комментируют.

Вечером 7 августа в дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш поблизости столицы Кыргызстана прибыли бойцы спецназначения для его задержания, однако сторонники бывшего президента сопротивлялись. Они захватили в заложники шестерых спецназначенцев, которые, по данным СМИ, находятся в здании Атамбаева. Экс-президент призвал соратников освободить пленников, отметив, что «это тоже чьи-то дети».

Сторонники Атамбаева требуют возобновить электроснабжение и связь в селе в обмен на освобождение спецназначенцев. Силовики покинули село после переговоров с соратниками бывшего президента.

В конце июня парламент Кыргызстана лишил Атамбаева статуса экс-президента, сняв с него неприкосновенность. После этого бывший глава Кыргызстана трижды получал вызовы на допросы от следователей МВД, но на них не появился. Основные обвинения связаны с коррупцией и незаконным обогащением. Атамбаев обвинения категорически отрицает.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Он не выдвигался на очередной срок, решив поддержать кандидата Сооронбая Жээнбекова. Но после смены власти между политиками возник конфликт. В результате члены Социал-демократической партии Кыргызстана, к которой относятся и Атамбаев, и Жээнбеков, разделились на сторонников бывшего и действующего президентов.

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