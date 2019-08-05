Стрельба в Огайо: 9 человек убиты, не менее 16 раненых

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные местной полиции.

В полиции заявили, что мужчина, открывший стрельбу в Дейтоне, был застрелен на месте.

По данным СМИ, первые сообщения о происшествии поступили в ночь на 4 августа.

Инцидент произошел возле бара спустя несколько часов после массового расстрела в супермаркете в Эль-Пасо (штат Техас), где в результате нападения неизвестного погибли не менее 20 человек.

Источник