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Стрельба в Огайо: 9 человек убиты, не менее 16 раненых

05.08.2019 / 16:59
В результате стрельбы в г.Дейтон (штат Огайо, США) погибли девять человек, не менее 16 получили ранения.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные местной полиции.

В полиции заявили, что мужчина, открывший стрельбу в Дейтоне, был застрелен на месте.

По данным СМИ, первые сообщения о происшествии поступили в ночь на 4 августа.

Инцидент произошел возле бара спустя несколько часов после массового расстрела в супермаркете в Эль-Пасо (штат Техас), где в результате нападения неизвестного погибли не менее 20 человек.

Источник 

стрельба, раненые, убитые, Дейтон
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