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Иран заявил о задержании нового танкера в Персидском заливе

05.08.2019 / 18:12
Иран заявил, что задержал в Персидском заливе иностранный танкер, который переправлял топливо в арабские государства.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на соответствующее заявление командующего Корпусом стражей Исламской революции Рамезан Зирахи.

«Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции задержали иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе, который вез контрабандное топливо для некоторых арабских стран», - сообщил Зирахи.

Командующий этим элитным иранским воинским формированием добавил, что танкер перевозил 700 тысяч литров горючего. Задержаны были 7 членов экипажа судна: они являются представителями разных национальностей.

На данный момент неизвестно под флагом какой страны шел танкер и куда именно он держал курс.

Как известно, в прошлом месяце Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе за якобы нарушение территориальных вод. Это произошло после того, как британцы арестовали близ Гибралтара иранский танкер, обвинив в нарушении санкций против Сирии.

Источник 

танкер, Иран, Персидский залив
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