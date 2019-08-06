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Новый пакет санкций США против РФ вступит в силу 26 августа
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Иран заявил о задержании нового танкера в Персидском заливе
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Стрельба в Огайо: 9 человек убиты, не менее 16 раненых
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США выходят из ядерного договора с Россией
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Жара в Европе: волна может "зацепить" Гренландский ледниковый щит
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Данилюк рассказал о планах проведения налоговой амнистии
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Госбюджет Украины за 7 мес.-2019г недовыполнен по доходам на 3,6%
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Украина увеличила запасы в ПХГ до 16 млрд куб. м
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В "Слуге народа" ожидают, что будущий Кабмин до 15 сентября внесет в Раду проект госбюджета-2020
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Коболев назвал дату трехсторонних переговоров по газу
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Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим
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Метро Киева начинает отказываться от жетонов
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Махинации с парками: Кличко уволил директора "Киевзеленстроя" и еще двух чиновников
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Кличко после инцидента с мостом на Осокорках уволил и.о. директора КП "Киевавтошляхмист"
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