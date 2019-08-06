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В Лондоне считают, что возвращение России в ПАСЕ нужно пересмотреть

06.08.2019 / 15:23
Руководитель британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы после применения силы в отношении демонстрантов в Москве.

Соответствующее заявление Гейла опубликовал постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон в Facebook.

"Всего несколько недель тому назад ПАСЕ проголосовала за восстановление права Российской Федерации, и уже стало понятно, что РФ не намерена выполнять свои обязательства и придерживаться стандартов ПАСЕ. Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре и мы вернемся к нему, когда ПАСЕ соберется на свою финальную пленарную сессию в начале октября", - заявил Гейл.

По его словам, события, за которыми весь мир наблюдал в Москве в минувшие выходные, когда били демонстрантов, являются недопустимыми и неслыханными.

Гейл убежден, что методы, которые использовала российская полиция для "поддержания порядка" во время предвыборного этапа выборов в Московскую городскую думу, не пропорциональны любой угрозе для общественного порядка.

"Жестокость, с которой дубинки используются мужчинами... недопустима в любом цивилизованном обществе", - добавил он.

Британский депутат подчеркнул, что Россия нарушает Конвенцию о правах человека, а реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании выступает против возвращения прав российской делегации и поддержали сохранение санкций до тех пор, когда Россия будет придерживаться положений Конвенции.

Ранее российский правозащитный портал ОВД-инфо заявил, что силовики задержали в субботу на акции протеста в Москве не менее 1000 человек. Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице России с середины июля.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает безусловное возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. После этого украинская делегация покинула заседание ПАСЕ. 1 июля Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту приостановить участие постоянной делегации Украины в работе ПАСЕ.

Источник 

РФ, ПАСЕ, Гейл
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