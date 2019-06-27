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ЦИК определил очередность партий в бюллетенях

27.06.2019 / 13:52
На заседании ЦИК состоялась жеребьевка номеров политических партий, под которыми они будут расположены у избирательных бюллетенях во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

 

На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) состоялась жеребьевка номеров политических партий, под которыми они будут расположены у избирательных бюллетенях во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

Таким образом, по результатам жеребьевки политические партии будут разположены таким образом:

1."Оппозиционный блок".
2."Сила и честь".
3.Всеукраинское объединение "Батькивщина".
4."Патриот".
5."Сила людей".
6."Оппозиционная платформа - За жизнь".
7."Партия зеленых Украины".
8."Всеукраинское объединение "Факел".
9.Объединение "Самопомич".
10."Европейская солидарность".
11."Украинская стратегия Гройсмана".
12."Громадянська позиция".
13."Социальная справедливость".
14."Слуга народа".
15."Сила права".
16."Радикальная партия Ляшка".
17."Партия Шария".
18."Голос".
19.Политическая партия "Незалежнисть".
20."Аграрная партия Украины".
21.Всеукраинское объединение "Свобода".

Напомним, ранее заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко назвал округ-рекордсмен по количеству зарегистрированных мажоритарщиков. Ним оказался 133 округ Одесской области.

Кроме того, в Центризбиркоме назвали количество зарегистрированных кандидатов. Центризбирком зарегистрировал 2674 кандидатов, которые были внесены в избирательные списки политических партий, и 3171 кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Также ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в народные депутаты на выборах в Верховную раду с фамилией Зеленский. По словам главы Центризбиркома Татьяны Слипачук, зарегистрированные кандидаты имеют одинаковые фамилии - Зеленский, но разные имена и отчества. Она добавила, что зарегистрированные кандидаты не меняли фамилии перед регистрацией.

Источник 

выборы, бюллетень, ЦИК
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