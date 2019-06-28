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Выборы: ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня

28.06.2019 / 11:20
Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии в среду, 26 июня, сообщает в Facebook пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200х600 мм голубовато-серого цвета.

Ддя каждой обычного и заграничного избирательного участка изготовят избирательных бюллетеней в количестве, которое на 0,5 процента превышает количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к соответствующему избирательному участку по данным Госреестра избирателей по состоянию на 26 июня 2019 года.

Для каждого специального избирательного участка - в количестве, что на 0,5 процента превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список избирателей на избирательном участке.

Кроме этого, ЦИК утвердила форму и тексты бюллетеней для голосования в 199 одномандатных избирательных округах.

В зависимости от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в ОИО, избирательные бюллетени изготавливаются по разным размерам, а именно:

-до 6 кандидатов - размером 200 х 200 мм;
-до 11 кандидатов - размером 200 х 300 мм;
-до 18 кандидатов - размером 200 х 400 мм;
-до 33 кандидатов - размером 200 х 600 мм;
-до 50 кандидатов - размером 200 х 800 мм.

В бюллетене для голосования в ОИО, в частности, указываются в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества (при наличии) зарегистрированных в соответствующем округе кандидатов в народные депутаты.

В случае полного совпадения фамилий, имен и отчества кандидатов, зарегистрированных в соответствующем одномандатном избирательном округе, сведения о них размещаются в порядке возрастания дат рождения кандидатов.

Напомним: партии провели жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду 21 июля.

В то же время, глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге 26 июня заявила, что, согласно судебных решений, возможно повторное рассмотрение регистрации некоторых партий, в частности, "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

Выборы в Раду состоятся 21 июля.

По результатам последних опросов в парламент проходят от 6 до 8 партий: 42,7% "Слуга народа" Владимира Зеленского, 10,5% "Оппозиционная платформа - За жизнь", 10,2% "Батькивщина", 9,8% "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 6,4% "Голос " Святослава Вакарчука. На границе 5-процентного барьера - "Сила и честь" Игоря Смешко (5,2%) и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (4,1%).

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выборы, бюллетень, ЦИК
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