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Глава суда: решение КС не освободит всех подозреваемых в госизмене и терроризме

28.06.2019 / 11:51
Признание Конституционным Судом неконституционной части 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса не приведёт к массовому освобождению подозреваемых в госизмене, терроризме и препятствовании ВСУ.

Об этом заявила глава Конституционного Суда Наталья Шаптала журналистам во время участия в конференции в Киеве.

"Я не буду давать оценку высказываниям генпрокурора, но, наверное, он невнимательно читал решение Конституционного Суда", – сказала она, комментируя высказывания генпрокурора Юрия Луценко.

"Это решение не даёт основания, чтобы всех людей, находящихся под стражей, сейчас выпустили", – заверила Шаптала.

Она добавила, что Конституционный Суд отменил часть 5 статьи 176, однако в этой статье УПК есть ещё четыре части, которые предусматривают, что при избрании меры пресечения суд должен принять мотивированное решение.

"Суд должен указать, что это тяжкое преступление, что человек может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей. В этом случае часть пятая статьи 176 является безальтернативной. В этой ситуаций прокурор подменяет суд. И суду не надо доказывать, есть ли там доказательства", – объяснила председатель КС.

По её словам, остальные четыре части статьи 176 УПК остаются в силе и теперь суд, прежде чем избрать меру пресечения, должен определить, действительно ли преступление имело место, "то есть, должно быть проведено исследование, чтобы понять, есть ли состав преступления".

Напомним: 25 июня Конституционный Суд признал неконституционным положение части пятой статьи 176 Уголовного процессуального кодекса, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных Сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.

Соответствующее решение приняла Большая палата КСУ по конституционной жалобе граждан, в числе которых - народный депутат Надежда Савченко, а также экс-председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобук.

В этой связи генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение, что это решение суда приведёт к освобождению 1127 подозреваемых под домашний арест.

Луценко надеется, что новая Верховная Рада немедленно заново примет статью о безальтернативности ареста для подозреваемых в терроризме – и тогда решение КС не будет действовать.

По первому т.н. "закону Савченко" из тюрем досрочно по сравнению с фактическим сроком наказания выпустили немало людей, осужденных за тяжкие преступления. Среди них был и бывший нардеп Виктор Лозинский, который застрелил крестьянина вблизи пгт Голованевск.

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терроризм, госизмена, КС, Шаптала
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