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Глава "Слуги народа" Разумков раскритиковал демарш Украины в ПАСЕ

28.06.2019 / 12:12
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что несмотря на восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы, считает нецелесообразным выход украинской делегации из ее состава.

 

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

По его словам, позиция партии "Слуга народа" состоит в том, что пока такие действия Украины нецелесообразны.

"Когда мы будем представителями украинского парламента, мы будем отстаивать интересы нашей страны и на таких площадках. Поэтому это не конструктивно, неправильно развернуться и уйти, несмотря на те события, которые, к сожалению, произошли", - заявил Разумков.

Он отметил, что событиям, которые произошли в ПАСЕ, предшествовала череда количество различных действий, а иногда и бездействия, в том числе, со стороны Украины.

"Поэтому сегодня сложились обстоятельства так, как сложились. Я думаю, что все в этом мире меняется. И позиция представителей нового парламента в ПАСЕ будет такой, что в будущем они смогут повлиять", - сказал лидер политсилы.

"Понимаете, всегда было просто развернуться и уйти. А надо не разворачиваться и уходить, а надо действовать", - добавил он.

Что касается позиции президента относительно демарша украинских дипломатов, то, по словам Разумкова, Зеленский озвучит ее сам, поскольку он "самодостаточный политик", который разбирается во многих вещах.

Напомним: в среду вечером, 26 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения россиянами принципов Совета Европы.

Принятый документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны российского государства и вынес 5 требований к России. Однако предложения Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и на Донбассе были отклонены.

За решение проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались.

На следующей сессии ПАСЕ возможно повторное обжалование полномочий российской делегации в случае, если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально из-за голосов крымчан.

Украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.

Источник 

ПАСЕ, Разумков
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