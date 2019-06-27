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В Луцк прибыла чудотворная икона Божией Матери «Кировское чудо»

27.06.2019 / 14:49
В Луцк прибыла чудотворная икона Божией Матери «Кировское чудо»
Прибыла икона Источник: Центр информации УПЦ
Чудотворная икона Божией Матери «Кировское чудо» будет находиться в кафедральном соборе 27 - 28 июня

В Луцкий кафедральный собор Всех святых земли Волынской 27 июня прибыла чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Кировское чудо». Святыню встретили сотни жителей города во главе с настоятелем кафедрального собора и священниками, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу епархии.

После внесения в храм начался молебен с чтением акафиста к Иверской иконе Божией Матери.

Во время молебна сотни верующих христиан приклонялись к чудотворной мироточивой иконе и возносили свои молитвы к Пресвятой Богородице.

Чудотворная икона Божией Матери «Кировское чудо» будет находиться в кафедральном соборе 27 - 28 июня.

У иконы постоянно совершаются молебны и чтение акафиста Божией Матери клириками собора.

Источник: Inpress.ua
Луцк, УПЦ
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