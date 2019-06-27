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ЦИК зарегистрировал 21 партию и больше трех тысяч кандидатов на выборы в Раду

27.06.2019 / 13:31
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала избирательные списки 21 политической партии и 3 171 кандидата в депутаты Верховной Рады на внеочередные парламентские выборы 21 июля.

Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИКа Татьяна Слипачук.

В списки 21 партии включены 2 674 кандидата.

Среди 3 171 кандидата в округах 1 436 выдвинуты партиями, а 1 735 баллотируются в порядке самовыдвижения.

Таким образом, всего ЦИК зарегистрировал 5 845 кандидатов в депутаты.

Среди них 77,5% мужчин и 22,5% женщин.

Самому молодому кандидату 21 год, самому взрослому - 82 года, а средний возраст кандидатов - 42 года.

У 91,4% кандидатов высшее образование, у 2% - среднее специальное, у 3% - общее среднее, а у 3,4% - профессионально-техническое.

Ранее ЦИК распределил 1,9 млрд гривен на подготовку и проведение досрочных выборов в Раду 21 июля. Помимо этого, закон разрешает партиям потратить не более 375,6 млн гривен на предвыборную кампанию, а кандидатам в округах - 16,7 млн гривен.

Также ЦИК зарегистрировал 841 мажоритарщика и 339 кандидатов по спискам партий.

Тем временем глава ЦИК заявил, что с явкой на досрочные выборы в Раду могут быть проблемы.

Источник 

выборы, ЦИК
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