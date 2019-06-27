Войти | Зарегистрироваться
14:32

четверг,
27 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киево-Печерской лавре многочисленные верующие УПЦ отметили день обретения мощей священномученика Владимира (Богоявленского), Митрополита Киевского и Галицкого

27.06.2019 / 13:23
В Киево-Печерской лавре многочисленные верующие УПЦ отметили день обретения мощей священномученика Владимира (Богоявленского), Митрополита Киевского и Галицкого
Празднование в Лавре Источник: Центр информации УПЦ
Во время богослужения были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви

В Киево-Печерской лавре в день обретения мощей священномученика Владимира (Богоявленского), Митрополита Киевского и Галицкого, 27 июня, были совершены торжественные богослужения.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, накануне вечером мощи святого были перенесены из Дальних пещер, где они постоянно почивают, в Трапезный храм. Там же было совершено всенощное бдение у мощей священномученика Владимира, которое в сослужении братии обители возглавили наместник Свято-Введенского мужского монастыря столицы архиепископ Фастовский Дамиан и епископ Петропавловский Андрей.

В сам день праздника Божественную литургию в том же храме совершил викарий Днепропетровской епархии УПЦ епископ Петропавловский Андрей, который ранее нес послушание ризничного Киево-Печерской лавры. Владыке Андрею сослужили братия лавры в священном сане.

Во время богослужения были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
лавра, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.