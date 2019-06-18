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В Одесской области тысячи верующих УПЦ 17 июня прошли крестным ходом 3, 5 км

18.06.2019 / 14:19
В Одесской области тысячи верующих УПЦ 17 июня прошли крестным ходом 3, 5 км
Крестный ход Источник: Центр информации УПЦ
По прибытии на источник владыка возглавил праздничный молебен, во время которого тысячи людей также молились о мире, о церковном единстве и о преодолении вражды и ненависти

В день памяти святого великомученика Иоанна Сочавского, 17 июня, епископ Овидиопольский Аркадий совершил праздничную Божественную литургию в храме в честь святого великомученика Иоанна Сочавского в Белгород-Днестровском.

За праздничным богослужением возносились сугубые молитвы о мире в Украине и о процветании края, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

По традиции после окончания литургии был совершен крестный ход от храма к источнику в честь святого великомученика Иоанна Сочавского. На протяжении всех 3,5 километров тысячи верующих во главе с архиереем возносили усердные молитвы ко Господу, прося его даровать Украине мир и стабильность.

По прибытии на источник владыка возглавил праздничный молебен, во время которого тысячи людей также молились о мире, о церковном единстве и о преодолении вражды и ненависти.

Источник: Inpress.ua
Одесская область, УПЦ
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