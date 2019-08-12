Первый в Украине православный хоспис сможет принять до 60 тяжелобольных людей

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16:57
Спецназ задержал экс-президента Кыргызстана
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14:12
Штурм дома экс-президента Кыргызстана: пострадали 52 человека, один - в коме
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12:18
Генсек НАТО считает "соперничество великих держав" одной из главных угроз безопасности альянса и его союзников
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19:03
Кандидатом от Европы на пост главы МВФ выдвинута Георгиева
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15:23
В Лондоне считают, что возвращение России в ПАСЕ нужно пересмотреть
- 16:57
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10:23
"Нафтогаз" оспаривает в суде новый механизм формирования цены на газ для населения
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17:19
Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн
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13:51
Зеленский пообещал за 5 лет инвестировать $20 млрд в инфраструктуру, анонсировал следующую волну приватизации
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13:30
Нацбанк хочет договориться с МВФ о новой программе на 5-10 миллиардов долларов
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12:49
Эрдоган: наконец-то настало время финализировать переговоры по ЗСТ между Украиной и Турцией
- 10:23
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16:26
Стоимость строительства Большой окружной выросла в 3 раза. Суд разрешил провести обыски в КГГА
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14:43
Кличко: представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания
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16:46
Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим
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17:19
Метро Киева начинает отказываться от жетонов
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17:23
Махинации с парками: Кличко уволил директора "Киевзеленстроя" и еще двух чиновников
- 16:26
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19:28
Как не ошибиться в выборе окон из ПВХ в Киеве?
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12:09
Поездка в страны ЕС: что у вас должно быть с собой
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17:42
Ищите феерические свадебные платья?
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17:18
Врачи назвали пять признаков, которые могут указывать на развитие рака кожи
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18:43
Хранится только сутки: Супрун предупредила об опасности популярного десерта
- 19:28
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Нимфа! Леся Никитюк в купальнике искупалась под водопадом
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Катя Осадчая в стильном сарафане показала свои турецкие каникулы
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Чистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнера
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09:36
Появились имена погибших под Павлополем: парням было от 20 до 31 года
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09:16
В подъезде пятиэтажки на Донбассе нашли заполненные бюллетени
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Стрельба в торговом центре в Техасе: погибли 20 человек, еще 20 получили ранения. ФОТО
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Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали
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В Киеве произошла стрельба, есть раненая
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В Сингапуре конфисковали рекордную партию в 9 тонн слоновых бивней
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В результате пожара в Японии погибли больше 20 человек
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10:06
Под Николаевом авто въехало в группу детей-велосипедистов
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09:11
Вулкан возле Сицилии "выгнал" туристов из отелей. ФОТО. ВИДЕО.
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В Израиле пес-серфингист стал звездой
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