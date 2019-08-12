Первый в Украине православный хоспис сможет принять до 60 тяжелобольных людей

Хоспис «Покров» строится в Одесской области и будет рассчитан на единовременное пребывание 60 тяжелобольных пациентов.

В ближайшее время в селе Мариновка Беляевского района Одесской области откроется первый в Украине Православный центр паллиативной медицины, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ.



Четырехэтажный хоспис «Покров» на 36 палат расположен на берегу Хаджибейского лимана на территории Свято-Покровского скита. Высококвалифицированный уход смогут получить здесь 60 тяжелобольных людей. Духовную и психологическую поддержку пациентам и их родным будут предоставлять священники и психологи. Сейчас в хосписе проводятся работы по реконструкции и приступают к отделке, подключают коммуникации и устанавливают лифты.

Учреждение строится полностью на средства Одесской епархии Украинской Православной Церкви и пожертвования прихожан.

Презентация проекта первого в Украине православного центра хосписной и паллиативной медицины «Покров» состоялась 8 апреля 2017 г. в Покровском скиту Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. На тот момент уже была проведена большая работа.

«Здесь, недалеко от Одессы, в экологически чистом месте на берегу лимана было приобретено недостроенное четырехэтажное здание общей площадью более 2300 кв. м., в котором в апреле 2017 г. завершились масштабные работы по монтажу кровли, остеклению окон, покраске фасадов, подведению необходимых коммуникаций. На все эти цели епархией уже потрачено около 8 млн. грн.», - рассказал два года назад митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

«Хоспис — это то место, где тяжелобольной человек проводит последние дни жизни перед переходом в вечность. Задача медицинских работников, священников и волонтеров нашего хосписа не только обеспечить уход, но и подготовить человека к этому переходу - величайшему событию в жизни», — отметил руководитель социального отдела Одесской епархии УПЦ протоиерей Павел Полищук.

По словам отца Павла, при создании хосписа сотрудников Одесской епархии консультировали главные врачи больниц города, онкологи и медицинские сестры по уходу. Они вместе со священниками и социальными работниками разрабатывали проект медицинского учреждения.

«Я посещал другие хосписы, знакомился с теми, кто работает в сфере паллиативной медицины. В нашем проекте мы постарались учесть все рекомендации и советы, чтобы хоспис был устроен как можно лучше», — рассказал протоиерей Павел Полищук.

В четырехэтажном хосписе 36 палат, рассчитанных на пребывание 60 тяжелобольных людей. Фундаментальный ремонт в хосписе подходит к концу, завершены работы по внешней отделке здания, проведено укрепление стен и уже началась обрабатывающая работа, подключение коммуникаций и установка лифтов. Хоспис будет независимым энергетическим объектом: у него будет своя скважина и генераторная, большая парковая зона на берегу Хаджибейского лимана.

Центр паллиативной медицины в Мариновке будет открыт для всех, кто нуждается в хосписной помощи.

«Когда люди обращаются за помощью к Церкви, у них никто не спрашивает документы, никто не смотрит на национальность и вероисповедание, чтобы накормить, одеть и обуть человека. И конечно, нельзя не принять тяжелобольного человека», — отметил священник.

В новом хосписе большое внимание уделят и родственникам тяжелобольных людей.

«Каким бы ни было тяжелым и печальным состояние здоровья у человека, для родственников весть о его смерти часто становится большим ударом, — подчеркнул о. Павел. — Поэтому наш хоспис спланирован так, что первый этаж практически полностью отведен под пространство для поддержки близких наших пациентов: в первую очередь это часовня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», в которой регулярно будут совершаться церковные Таинства».

Также на первом этаже будут располагаться кабинет психолога, гостиная и большое пространство для бесед и общения со священником, с родными, друзьями и волонтерами. Хоспис расположен на берегу Хаджибейского лимана, и ежедневный распорядок дня подопечных будет включать прогулки по большой парковой зоне, где уже посажены деревья и цветы.

Хоспис строится полностью на средства Одесской епархии и неравнодушных людей. Для завершения строительства хосписа необходима финансовая поддержка.