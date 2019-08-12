В Чернигове верующие УПЦ крестным ходом отметили 1030-летие крещения своего края

На Черниговщине, 10 августа, состоялся традиционный многолюдный крестный ход и Божественная литургия под открытым небом в честь 1030-я годовщины крещения края.

Сотни прихожан и паломников под пение молитв прошли от Спасо-Преображенского собора города Чернигов к озеру Святое, где в 989 году наши предки "просветились светом святого Христового учения через Таинство Крещения". Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу Черниговской епархии.

Во главе крестного хода священнослужители несли икону и ковчег с частицей мощей святого преподобного Лаврентия Черниговского.

На берегу озера Святое митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий совершил Божественную литургию в сослужении представителей духовенства.

Во время богослужения молились о мире в Украине.

После Литургии был совершен молебен с водосвятием и всех присутствующих окропили святой водой.