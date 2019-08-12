Войти | Зарегистрироваться
14:02

понедельник,
12 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Чернигове верующие УПЦ крестным ходом отметили 1030-летие крещения своего края

12.08.2019 / 12:45
В Чернигове верующие УПЦ крестным ходом отметили 1030-летие крещения своего края
Крестный ход в Чернигове Источник: Центр информации УПЦ
На берегу озера Святое митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий совершил Литургию

На Черниговщине, 10 августа, состоялся традиционный многолюдный крестный ход и Божественная литургия под открытым небом в честь 1030-я годовщины крещения края.

Сотни прихожан и паломников под пение молитв прошли от Спасо-Преображенского собора города Чернигов к озеру Святое, где в 989 году наши предки "просветились светом святого Христового учения через Таинство Крещения". Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу Черниговской епархии.

Во главе крестного хода священнослужители несли икону и ковчег с частицей мощей святого преподобного Лаврентия Черниговского.

На берегу озера Святое митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий совершил Божественную литургию в сослужении представителей духовенства.

Во время богослужения молились о мире в Украине.

После Литургии был совершен молебен с водосвятием и всех присутствующих окропили святой водой.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, упц, черниговская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.