В Офисе президента согласовали план мероприятий ко Дню независимости

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что в этом году празднование 28-й годовщины Независимости Украины пройдет в новом формате. В частности, главный акцент торжеств - дети как будущее страны. В частности, утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны.

Во время церемонии, которая стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет провозглашена общенациональная минута молчания, прозвучат сто ударов колокола.

В памятном мероприятии вместе с Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни. Под звук колоколов на площади Независимости будет поднят Национальный флаг, а военный хор исполнит Гимн Украины.

Кроме того, в рамках празднования на главной площади страны состоится музыкально-хореографический флешмоб. В частности, прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Также состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах, около 9:50. Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене парада на праздновании Дня независимости в 2019 году. Президент поручил Кабинету министров разработать план мероприятий для празднования Дня независимости. В частности, обеспечить трансляцию циклов тематических теле - и радиопередач, художественных и документальных фильмов. Зеленский поручил Кабмину обеспечить финансирование расходов на организацию и проведение мероприятий.

Кроме того, глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман поручил подсчитать стоимость проведения военного парада на День независимости. Также глава Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал выйти на Крещатик в День независимости, чтобы почтить защитников Украины.

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