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Верующие Херсона пройдут крестным ходом с Касперовской иконой Божией Матери

18.06.2019 / 14:13
Верующие Херсона пройдут крестным ходом с Касперовской иконой Божией Матери
Херсон Источник: Центр информации УПЦ
19 июня состоится традиционный крестный ход с чудотворной иконой по Херсону

В воскресенье, 17 июня, в Свято-Духовский кафедральный собор Херсона из Одессы прибыла чудотворная Касперовская икона Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, в этот день Свято-Духовский кафедральный собор Херсона отмечает свой престольный праздник, на который во главе с митрополитом Херсонским и Таврическим Иоанном, собрались священнослужители епархии, а также большое количество верующих.

После встречи иконы была совершена Божественная литургия, а затем состоялся крестный ход вокруг собора.

По случаю пребывания Касперовской иконы в Херсоне в ночь с 18 на 19 июня в 23.00 в Свято-Духовском кафедральном соборе пройдет ночная литургия. 19 июня в 12.00 состоится традиционный крестный ход с чудотворной иконой по Херсону, во время которого будут возноситься молитвы о мире в Украине. Крестный ход пройдет от Свято-Духовского собора до храма Всех Святых. Затем икона отбудет в Одессу. 

 

 

Источник: Inpress.ua
икона, упц, упц мп, Херсон
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