Экс-регионал Ефремов, которого судят три года, пойдет на выборы в первой десятке "Оппоблока"

Об этом заявил народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина".

По его словам, Ефремов займет место Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

"Ефремов уже три года находится в местах лишения свободы по надуманным обвинениям. Надеюсь, это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко", - заявил Мураев.

Напомним, 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Кроме посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

1 августа 2016 г. Ефремова взяли под стражу.

В конце апреля 2019 г. Старобельский райсуд продлил арест Ефремову еще на два месяца, он будет находиться под стражей до 22 июня.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.

7 июня партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились перед парламентскими выборами.

Первую десятку списка партии "Оппозиционный блок" на выборах-2019 возглавил нардеп Евгений Мураев, также в списке мэры Харькова, Одессы, Запорожья, Мариуполя и Ужгорода.

Согласно данным Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им.А.Яременко, за "Оппозиционный блок" готовы проголосовать лишь 1,7% опрошенных украинский, которые определились с выбором.

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 26 мая по 7 июня, за Оппоблок готовы голосовать менее 0,9% респондентов.

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