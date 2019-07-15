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УПЦ: В храме Амфилохия Почаевского на Львовщине замироточила икона Богородицы

15.07.2019 / 12:27
УПЦ: В храме Амфилохия Почаевского на Львовщине замироточила икона Богородицы
Львовская слезоточивая икона в Мостиске Источник: Центр информации УПЦ
Львовская слезоточивая икона Богородицы – одна из копий чудотворного Тихвинского образа

Замироточила точная копия Тихвинской Львовской слезоточивой чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в храме преподобного Амфилохия Почаевского г. Мостиска Львовской области.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Цкркви со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, капли мира появились на образе 9 июля 2019 года, в день празднования Тихвинской Львовской слезоточивый чудотворной иконы, которая более века находится в Георгиевском кафедральном соборе Львова.

Как сообщается, настоятель Амфилохиевского храма протоиерей Николай Петрущак совершил параклисис с акафистом Пресвятой Богородице.

«Настоятель продолжает наблюдать за иконой», – сказано в сообщении.

Львовская слезоточивая икона Богородицы – одна из копий чудотворного Тихвинского образа. Была написана для Ильинского скита на Святой Горе Афон и прославилась в 1877 году – на иконе были замечены слезы, выступившие из глаз Богородицы. С тех пор именовалась «Тихвинской Слезоточивой». В 1997 году Священный Синод Украинской Православной Церкви провозгласил Тихвинскую Львовскую слезоточивую икону Пресвятой Богородицы чудотворной. Празднование совершается 26 июня / 9 июля (ст./нов.ст.). Сам чудотворный образ Тихвинской Львовской слезоточивый иконы Божией Матери находится в Свято-Георгиевском соборе города Львова.

Источник: Inpress.ua
икона, храм, упц, упц мп
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