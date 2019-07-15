УПЦ: В храме Амфилохия Почаевского на Львовщине замироточила икона Богородицы

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Кража миллиарда в Молдове: среди бенефициаров назвали экс-невестку Ющенко
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ЦИК рассказала "Слуге народа" о двойном гражданстве кандидатов
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Россия официально приостановила действие ДРСМД
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Европарламент избрал нового главу
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РФ угрожает неуплатой большей части долга Совету Европы
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Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения еще на 650 гривень
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Суд по иску НБУ открыл производство о взыскании средств с Коломойского
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Аудит еще одного завода "Укроборонпрома" обнаружил торговлю с РФ и миллионные потери
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Арка над четверым блоком ЧАЭС введена в эксплуатацию
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15:56
Кабмин предлагает Раде направить 1 млрд гривен на зарплату шахтерам
- 16:47
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"Буду хранить вечность!" Регина Тодоренко похвасталась эксклюзивными фото со свадьбы
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