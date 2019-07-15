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На Тернопольщине осквернили и ограбили отобранный у УПЦ храм

15.07.2019 / 12:15
На Тернопольщине осквернили и ограбили отобранный у УПЦ храм
Неизвестные осквернили храм Источник: tenews.org.ua
Свято-Преображенский храм в селе Гнездычно был захвачен 3 марта

Неизвестные проникли в отобранный у УПЦ храм Преображения Господня в селе Гнездычно Збаражского района Тернопольской области.

Об этом сообщил новый настоятель храма - протоиерей УПЦ КП Иван Лесик, передает сайт tenews.org.ua.

«По словам священника, вандалы осквернили величайшие святыни храма, а также похитили икону Почаевской Божией Матери. Из-за нападения злоумышленников в храме не состоялось богослужение в день памяти святых и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла», – передает издание.

Свято-Преображенский храм в селе Гнездычно был захвачен 3 марта с помощью бойцов «Правого сектора». Верующих УПЦ, которые зашли в храм для переговоров, избили и выгнали на улицу. Процессом захвата руководил скандальный клирик УПЦ КП Иван Лесик. Попытки захвата храма в Гнездычно происходили и раньше.

Источник: Inpress.ua
храм, Тернопольская область
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